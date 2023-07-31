سكرتير مجلس الأمن الروسي: العقوبات الغربية غير المسبوقة ضد روسيا لم تحقق أي نتائج

أكد سكرتير مجلس الأمن الروسي، نيكولاي باتروشيف، أن الغرب يريد تدمير الاقتصاد الروسي، وخلق مشاكل اجتماعية، لكن العقوبات غير المسبوقة التي فرضها لم تحقق أي نتائج.

وقال باتروشيف في عاصمة جمهورية كاريليا الروسية بتروزافودسك خلال اجتماع حول القضايا الأمنية في الجمهورية: "إلى جانب التحديات العسكرية والإرهابية والمعلوماتية، تواجه روسيا حربا اقتصادية يشنها الغرب ضد بلدنا. ويهدف الغرب إلى تدمير اقتصاد بلدنا وخلق مشاكل اجتماعية إضافية للسكان".

وأضاف: "أصبحت ضغوط العقوبات غير المسبوقة التي تمارسها واشنطن ولندن وبروكسل بمثابة اختبار لاقتصادنا".

وأكد أن "قيود الدول المعادية لم تحقق النتائج المتوقعة".

المصدر: نوفوستي