السفارة الأمريكية لدى موسكو تنفي تلقيها أي استدعاءات للاستجواب في قضية شونوف

صرحت السفارة الأمريكية لدى موسكو بأنها لم تتلق من السلطات الروسية أي استدعاءات للاستجواب في قضية الموظف السابق بالقنصلية العامة في مدينة فلاديفوستوك روبرت شونوف.

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ونقلت وكالة "نوفوستي" عن مصدر في السفارة: "لم ترسل وزارة الخارجية (الروسية) أي مذكرات استدعاء رسمية من جهاز الأمن الفيدرالي (الروسي) إلى سفارة الولايات المتحدة. وفي حقيقة الأمر فقد علمنا بخطط الاستجواب من تقارير إعلامية".

وأفاد جهاز الأمن الفدرالي الروسي، سابقا، بإحباط نشاط غير شرعي لمخبر السفارة الأمريكية روبرت شونوف في موسكو. ونشر الجهاز مقطع فيديو يظهر روبرت شونوف، الموظف السابق للقنصلية الأمريكية في مدينة فلاديفوستوك الواقعة في الشرق الأقصى الروسي، يقول إنه كان عليه البحث عن الصحفيين ورجال الأعمال والسياسيين الذين يمكنهم المساعدة في جمع المعلومات التي تهتم بها واشنطن.

وأضاف أن شونوف قام منذ سبتمبر 2022 ومقابل نقود بتنفيذ مهمات لموظفي القسم السياسي للسفارة الأمريكية في موسكو جيفري سيلين وديفيد بيرنستاين لجمع بيانات حول سير العملية العسكرية الخاصة وعملية التعبئة في المناطق الروسية والمشاكل الموجودة وتقييم تأثيرها على الاحتجاجات الجماهيرية عشية الانتخابات الرئاسية في روسيا. وأشار الجهاز إلى أنه يخطط لاستجواب الدبلوماسيين، متابعا أنه قد تم إرسال الاستدعاءات المناسبة إلى السفارة الأمريكية.

المصدر: نوفوستي