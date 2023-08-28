الأمن الروسي يكشف تفاصيل قضية مخبر للسفارة الأمريكية في موسكو

كشفت هيئة الأمن الفيدرالية الروسية تفاصيل الأنشطة غير القانونية لمخبر السفارة الأمريكية الموظف السابق في القنصلية العامة الأمريكية في فلاديفوستوك، المواطن الروسي روبرت شونوف.

جاء ذلك في بيان أصدره الأمن الروسي اليوم الاثنين، مشيرا إلى أنه تم توجيه اتهام لشونوف بارتكاب جريمة تنص عليها المادة 275.1 من القانون الجنائي الروسي "التخابر السري مع دولة أجنبية".

وفي التفاصيل، أوضح البيان أنه منذ سبتمبر 2022 وحتى احتجازه، أدى شونوف "مقابل مكافأة مادية" مهاما كلفه بها موظفا القسم السياسي بالسفارة الأمريكية في موسكو جيفري سيلين وديفيد برنشتاين، لجمع معلومات عن سير العملية العسكرية الخاصة وعملية التعبئة في روسيا.

كما شمل عمل شونوف لصالح الولايات المتحدة جمع معلومات عن المشاكل القائمة في مناطق روسيا وتقييم تأثيرها على النشاط الاحتجاجي المتعلق بالانتخابات الرئاسية في روسيا عام 2024.