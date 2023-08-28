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الخارجية الأمريكية تدعو موسكو إلى حماية الدبلوماسيين الذين تم استدعاؤهم للاستجواب

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الخارجية الأمريكية تدعو موسكو إلى حماية الدبلوماسيين الذين تم استدعاؤهم للاستجواب
Sputnik
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علقت وزارة الخارجية الأمريكية على خطط استجواب اثنين من الدبلوماسيين الأمريكيين في روسيا في قضية نقل معلومات سرية إلى أجانب، قائلة إن واشنطن تتوقع أن تلتزم موسكو باتفاقية فيينا.

وقالت الوزارة: "روسيا، وفقا لاتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية، ملزمة بمعاملة الدبلوماسيين بالاحترام الواجب واتخاذ جميع التدابير اللازمة لمنع أي اعتداء على شخصهم أو حريتهم أو كرامتهم. ونتوقع الوفاء بهذه الالتزامات".

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ووصفت وزارة الخارجية الاتهامات الموجهة ضد شونوف بأنها "لا أساس لها من الصحة".

وأضافت: "كما ذكرنا سابقا، عمل شونوف في شركة تم التعاقد معها لتقديم الخدمات للسفارة الأمريكية في موسكو بما يتوافق تماما مع القانون الروسي".

وكشفت هيئة الأمن الفيدرالية الروسية تفاصيل الأنشطة غير القانونية لمخبر السفارة الأمريكية الموظف السابق في القنصلية العامة الأمريكية في فلاديفوستوك، المواطن الروسي روبرت شونوف.

وفي التفاصيل، أوضح البيان أنه منذ سبتمبر 2022 وحتى احتجازه، أدى شونوف "مقابل مكافأة مادية" مهام كلفه بها موظفا القسم السياسي بالسفارة الأمريكية في موسكو جيفري سيلين وديفيد برنشتاين، لجمع معلومات عن سير العملية العسكرية الخاصة وعملية التعبئة في روسيا.

المصدر: نوفوستي

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