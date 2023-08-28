الكرملين: نلتزم بالاتفاق حول إعلان موعد اللقاء بين بوتين وأردوغان

صرح الناطق باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، بأن روسيا تلتزم بالاتفاق حول إعلان موعد إجراء اللقاء بين الرئيسين الروسي فلاديمير بوتين والتركي رجب طيب أردوغان.

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وردا على سؤال صحفي حول مكان وموعد إجراء اللقاء المقبل بين الرئيسين أجاب بيسكوف: "قلت، أمس الأحد، إن اللقاء سيعقد قريبا بالفعل، وسنبلغ به في الوقت المناسب. هناك اتفاق محدد بشأن موعد الإعلان عنه وننوي الالتزام بها".

وقال بيسكوف، سابقا إن اللقاء بين الرئيسين سيتم في المستقبل القريب، مؤكدا أن التحضير لهذا الاجتماع يجري بشكل مكثف.

المصدر: نوفوستي