مصر تعلن موعد انطلاق "النجم الساطع-2023" أكبر المناورات في الشرق الأوسط (فيديو)

أعلن المتحدث العسكري باسم الجيش المصري، يوم السبت، عن اقتراب موعد انطلاق تدريب "النجم الساطع- 2023"، ونشر في حسابه الرسمي على "فيسبوك" برومو تلك المناورات العسكرية.

هذا ويعتبر تدريب "النجم الساطع"، أهم وأكبر المناورات المشتركة في منطقة الشرق الأوسط، وتنطلق فعالياته يوم 31 أغسطس وتستمر حتى 14 سبتمبر المقبل.

ويشارك في التدريب أكثر 8 آلاف مقاتل من 34 دولة، ويستهدف تعزيز علاقات التعاون العسكري وبناء القدرات لمواجهة التهديدات والمخاطر المشتركة.

يشار إلى أن قائد القيادة المركزية الأمريكية الجنرال مايكل كوريلا، زار يوم الجمعة 29 يوليو الماضي، معبر رفح الحدودي في شمال سيناء خلال زيارته مصر، حيث بحث الاستعدادات لمناورات عسكرية على الحدود بين مصر وغزة.

وجاء في بيان صادر عن "سينتكوم": "أعرب الجنرال كوريلا عن امتنانه لرئيس أركان القوات المسلحة المصرية، الفريق أسامة عسكر، على دور مصر القيادي المستمر في قضايا الأمن الإقليمي وجهودها خلال عمليات الإجلاء الأخيرة لغير المقاتلين من السودان".

المصدر: RT + وكالات