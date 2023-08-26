حظر التجول وقطع الإنترنت تزامنا مع الانتخابات الرئاسية في الغابون

أعلنت حكومة الغابون حظر التجول وتعليق خدمة الإنترنت، مساء السبت، مع إغلاق مكاتب اقتراع الانتخابات الرئاسية والتشريعية، مشيرة إلى أن الهدف هو "الحؤول دون انتشار الدعوات إلى العنف".

قال وزير الإعلام الغابوني، رودريغ مبومبا بيساوو، للقناة التلفزيونية العامة إنه بهدف تجنب "انتشار الدعوات إلى العنف (...) والأخبار الكاذبة، قرّرت الحكومة تعليق الوصول إلى الإنترنت حتى إشعار آخر على كامل أراضي (البلاد)".

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ولفت بيساوو إلى أن "حظرا للتجول أعلن في كل أنحاء البلاد وسيكون ساريا اعتبارا من يوم الأحد 27 اغسطس، يوميا من الساعة 19,00 حتى الساعة السادسة".

تجدر الإشارة إلى أن مبررات حكومة الغابون في اتخاذ هذه الإجراءات قد تستند إلى حوادث عنف كانت شهدتها البلاد سنة 2016، وذلك بعيد إجراء الانتخابات الرئاسية آنذاك.

وحينها، قتل 3 أشخاص في أعمال شغب اندلعت في العاصمة الغابونية ليبرفيل في ثاني يوم من الاحتجاجات العنيفة التي أطلقت شرارتها انتخابات رئاسية متنازع على نتائجها.

وقال وزير الداخلية باكومي موبيليت بوبيا إن 3 أشخاص قتلوا واعتقل 1100 آخرون في أنحاء البلد الواقع في غرب إفريقيا وأحد أكبر منتجي النفط في القارة السمراء.

المصدر: أ ف ب + وكالات