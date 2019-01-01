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بعد معافاته من الجلطة الدماغية رئيس الغابون يخرج للملأ

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بعد معافاته من الجلطة الدماغية رئيس الغابون يخرج للملأ
Reuters
رئيس الغابون - علي بونغو
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تحدث رئيس الغابون، علي بونغو، الذي تعرض لجلطة دماغية في 24 أكتوبر، للمرة الأولى منذ بدء نقاهته، في شريط مصور سجل في الرباط وبثته وسائل الإعلام الغابونية ومواقع التواصل الاجتماعي.

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وقال رئيس الغابون في رسالته بحلول السنة الجديدة "صحيح أنني مررت بمرحلة صعبة، وهذا الأمر يحصل أحيانا في الحياة". وأضاف: "اليوم كما تلاحظون أشعر بتحسن وأستعد للقائكم سريعا جدا".

وقال المتحدث باسم الرئاسة، ايكي نغووني، إن "هذا الخطاب دليل على أن الرئيس علي بونغو تعافى تماما. إن مشاكله الصحية باتت وراءه".

وخلال شهرين، لم يظهر بونغو سوى في صورة واحدة وشريطين مصورين من دون صوت، لم تكن كافية لطمأنة عدد كبير من الغابونيين بشأن صحة رئيسهم.

ويمضي بونغو فترة نقاهة في المغرب منذ نهاية نوفمبر الماضي.

وكان زعماء المعارضة والمجتمع المدني طالبوا المحكمة الدستورية بإعلان شغور السلطة بموجب الدستور. لكن المحكمة لم تلب الطلب ونقلت سلطات الرئيس مؤقتا جزئيا إلى رئيس الوزراء ونائب الرئيس.

المصدر: أ ف ب

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