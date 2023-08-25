سيناتورة أمريكية تطالب بعزل بايدن بعد تصريحات المدعي العام الأوكراني السابق بشأن الفساد

دعت عضو مجلس النواب الأمريكي، مارغوري تايلور غرين، إلى سرعة بدء تحقيق من جانب الكونغرس لعزل الرئيس جو بايدن، بعد تصريحات المدعي العام الأوكراني السابق فيكتور شوكين، بشأن الفساد.

وذكرت غرين تعليقا على تصريحات شوكين: "يجب أن نوافق على التحقيق في قضية المساءلة بمجرد اجتماع الكونغرس في سبتمبر، كما يجب أن يوافق مجلس النواب على فتح تحقيق قد يؤدي نتيجة لذلك إلى بدء إجراءات المساءلة".

We must pass an impeachment inquiry as soon as Congress reconvenes in September. https://t.co/CNFJyDbYuB — Rep. Marjorie Taylor Greene🇺🇸 (@RepMTG) August 25, 2023

واتهم المدعي العام الأوكراني السابق فيكتور شوكين، يوم الجمعة، الرئيس بايدن بالتورط في الفساد في مقابلة مع شبكة "فوكس نيوز"، قائلا إنه "فقد منصبه لأن إقالته كانت مدفوعة الأجر وحدثت تحت ضغط من واشنطن".

وأدلى المدعي العام السابق بتصريح مفاده أن الرئيس الأمريكي الحالي "دفع مليار دولار مقابل إقالته".

وقال شوكين: "لا أريد أن أتعامل مع وقائع غير مثبتة، لكنني شخصيا على قناعة بأنه تم دفع رشوة لهم".

ويعد المدعي العام الأوكراني السابق، شخصية محورية في الجدل الدائر حول استخدام بايدن المزعوم للنفوذ السياسي كنائب لرئيس الولايات المتحدة أوباما لصالح أعمال نجله هانتر بايدن.

وتمت إقالة شوكين في عام 2016، كما يعتقد البعض، أن الإقالة حدثت بعد ضغوط شديدة من جو بايدن.

وشغل بايدن في تلك السنوات منصب نائب رئيس الولايات المتحدة ويواجه اتهامات باستخدام نفوذه، لمساعدة أعمال نجله هانتر بايدن، بما في ذلك ممارسة الضغوط السياسية على سلطات أوكرانيا، حيث كانت لنجله فيها مشاريع تجارية.

وكان جو بايدن، قد نفى مرارا مشاركته في أعمال ابنه. وتجري لجنة نيابية في الكونغرس تحقيقا في هذا الشأن.

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المصدر: نوفوستي