المدعي العام الأوكراني السابق يتهم بايدن بدفع مليار دولار مقابل إقالته

اتهم المدعي العام الأوكراني السابق فيكتور شوكين الرئيس الأمريكي جو بايدن بأنه دفع مليار دولار للسلطات الأوكرانية مقابل إقالته من منصبه في عام 2016.

وقال شوكين في حديث لقناة "فوكس نيوز"، تم بثه يوم الجمعة: "لا أريد أن أتعامل مع وقائع غير مثبتة، لكنني شخصيا على قناعة بأنه تم دفع رشوة لهم".

وزعم أن بايدن "دفع مليار دولار مقابل إقالتي"، متسائلا: "ألا يعتبر ذلك حالة فساد بحد ذاته؟".

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ويواجه بايدن اتهامات باستخدام نفوذه عندما كان نائبا للرئيس الأمريكي في إدارة باراك أوباما، لمساعدة أعمال نجله هانتر بايدن، بما في ذلك ممارسة الضغوط السياسي على سلطات أوكرانيا، حيث كانت لنجله فيها مشاريع تجارية.

وكان جو بايدن قد نفى مرارا مشاركته في أعمال ابنه. وتجري لجنة نيابية في الكونغرس تحقيقا في هذا الشأن.

المصدر: "فوكس نيوز"