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بايدن ينفي مشاركته في أعمال نجله

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بايدن ينفي مشاركته في أعمال نجله
AP Alex Brandon
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نفى الرئيس الأمريكي، جو بايدن، أي علاقة له بأعمال نجله، هانتر بايدن، بعد التصريحات التي أدلى بها أحد شركاء الأخير.

وقال بايدن، ردا على سؤال من مراسل قناة "فوكس نيوز" بهذا الصدد، يوم الأربعاء: "عرفت أنه سيكون لديكم سؤال سيء".

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وردا على استفسار الصحفي حول سبب اعتبار بايدن للسؤال سيئا، قال الرئيس الأمريكي: "لأن هذا غير صحيح".

وجاء ذلك في معرض رد بايدن على طلب التعليق على كلمة، ديفون أرتشر، الشريك في أعمال هانتر بايدن، التي أدلى بها أمام الكونغرس الأمريكي مؤخرا.

وتحدث أرتشر في كلمته حول أن بايدن شارك في محادثات لابنه أكثر من مرة خلال الفترة التي كانت يتولى فيها منصب نائب الرئيس الأمريكي، حسب قوله.

المصدر: RT + وكالات

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