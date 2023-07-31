سيناتور أمريكي: بايدن تحدث مع شركاء أعمال ابنه عن الطقس وليس الأعمال التجارية

أكد السيناتور الأمريكي، دان غولدمان، بعد جلسة استماع حول فساد محتمل في عائلة بايدن، أن الرئيس جو بايدن لم يتحدث إلى شركاء أعمال ابنه حول التجارة، ولكن عن المواضيع اليومية، والطقس.

وقال غولدمان: "كان من الواضح أن جزءا من المحادثات حول الموضوعات اليومية التي أجراها هانتر بايدن مع والده. وبدا الأمر كما لو أن الرئيس بايدن لم يكن يعرف في معظم الأوقات الأشخاص الذين كان يتحدث معهم، فقد طُلب منه فقط أن يقول «مرحبا»".

وأضاف: "وصف (الشاهد) عدة مرات، ووصف الطقس، وما يحدث في النهاية. كان الشاهد ثابتا جدا ولم يكن لهذه المحادثات أي علاقة بالأعمال التجارية، وكانت هذه المحادثات مجرد كلام فارغ".

واستمعت لجنة مجلس النواب يوم الاثنين، في جلسة مغلقة إلى ديفون آرتشر، الشريك التجاري لهانتر بايدن.

وكان آرتشر، مثل هانتر بايدن، في قيادة شركة الغاز الأوكرانية Burisma، وأدانته هيئة محلفين في 2018، بالمشاركة في مخطط احتيالي يتعلق ببيع سندات قبلية، وحكم عليه بالسجن لمدة عام، لكنه لم يقض هذه العقوبة بعد.

ووفقا لغولدمان، أخبر آرتشر المشرعين أن هانتر بايدن تحدث مع والده يوميا، وفي السنوات العشر من الصداقة مع نجل الرئيس، ارتبط الشاهد نفسه بمحادثاتهم عبر مكبر الصوت حوالي 20 مرة.

وقال غولدمان: "ليس هناك ما يشير إلى أنه (جو بايدن) كان يعرف من كان يتناول العشاء مع (هانتر بايدن). كان الأمر فقط ليقول مرحبا، أنا أتناول العشاء، لم يكن الأمر متعلقا بالعمل".

وتقول لجنة الرقابة بمجلس النواب في الكونغرس الأمريكي إن هانتر بايدن اتصل هاتفيا بوالده، الرئيس الأمريكي الحالي جو بايدن، على الأقل اثنتي عشرة مرة مع شركائه الأجانب، بما في ذلك كبار مديري شركة الطاقة الأوكرانية Burisma، فيما يؤكد البيت الأبيض أن بايدن الأب لم يشارك أبدا في أعمال ابنه.

المصدر: نوفوستي