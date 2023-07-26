هانتر بايدن يقرّ أمام المحكمة بتهرّبه الضريبي

يمثل هانتر بايدن، نجل الرئيس الأمريكي جو بايدن أمام محكمة فيدرالية في ولاية ديلاوير لإبرام اتفاق مع القضاء يجنبه المحاكمة، حيث من المقرر أن يقر بجرمه في التهرب الضريبي.

وذكرت وكالة "رويترز" أن إقرار هانتر بايدن بالذنب في تهمتي تتعلق بالفشل المتعمد في دفع ضرائب الدخل، هي جزء من صفقة تسمح له بتجنب إدانته بتهمة تتعلق بالسلاح.

ويزعم المدعون أن بايدن لم يدفع ضرائب على دخل يزيد عن 1.5 مليون دولار في عامي 2017 و2018 على الرغم من أنه يدين بأكثر من 100 ألف دولار.

وكان هانتر بايدن (53 عاما) أقر في يونيو بأنه ارتكب حين كان مدمنا على المخدرات جريمتي التهرب الضريبي وحيازة سلاح ناري.

وبموجب اتفاق مع المدعين الفيدراليين في ولاية ديلاوير، دخل بايدن في اتفاقية ما قبل المحاكمة لتلك التهمة، وهو بديل للمحاكمة يسمح للمتهمين بتجنب الإدانة أو السجن.

المصدر: "رويترز"