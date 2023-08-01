سيناتور أمريكي يتهم بايدن بالكذب بشأن عدم تورطه بصفقات نجله

أكد رئيس لجنة الرقابة بمجلس النواب الأمريكي، جيمس كومر، أن الرئيس الأمريكي، جو بايدن، كذب علنا بشأن جهله وعدم تورطه في الأعمال التجارية لابنه هانتر.

واستمعت لجنة مجلس النواب اليوم الاثنين في جلسة مغلقة إلى ديفون آرتشر، الشريك التجاري لهانتر بايدن.

وكان آرتشر، مثل هانتر بايدن، في قيادة شركة الغاز الأوكرانية Burisma. وأدانته هيئة محلفين في 2018 بالمشاركة في مخطط احتيالي، وحكم عليه بالسجن لمدة عام، لكنه لم يقض هذه العقوبة حتى الآن.

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وقال كومر في بيان عقب جلسة الاستماع: "شهادة ديفون آرتشر تؤكد أن جو بايدن كذب على الشعب الأمريكي عندما قال إنه لم يكن على علم بصفقات ابنه التجارية ولم يشارك فيها".

وأضاف أن الرئيس الأمريكي كان "علامة تجارية" يبيعها ابنه في جميع أنحاء العالم لإثراء عائلة بايدن.

وتابع: "عندما كان جو بايدن نائبا لرئيس الولايات المتحدة، حضر عشاء هانتر بايدن مع شركائه الأجانب شخصيا وعن طريق الهاتف أكثر من 20 مرة".

وباعتبارها "النقاط البارزة" من شهادة آرتشر، أشار كومر إلى أن بايدن، بصفته نائب الرئيس، حضر عشاء عمل مع ابنه هانتر في واشنطن في ربيع عام 2014. كانت تحضره سيدة الأعمال الروسية، إيلينا باتورينا، أرملة عمدة موسكو السابق يوري لوجكوف.

المصدر: نوفوستي