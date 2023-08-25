سيمونيان تبين الفارق بين "مجموعة بريكس" و"الناتو"

أكدت رئيسة تحرير RT مارغريتا سيمونيان أن مجموعة بريكس مبنية على الاحترام المتبادل والمنفعة المتساوية والعلاقات الأفقية، وذلك بعكس ما تقوم عليه علاقات الاتحاد الأوروبي وحلف الناتو.

وقالت مارغريتا سيمونيان على أثير قناة НТВ متسائلة: "من المسؤول في مجموعة بريكس؟ روسيا؟ بالطبع لا. الهند؟ لا.. لا أحد مسؤول في مجموعة بريكس. نحن نحاول بناء نظام عالمي مختلف يعتمد على روابط أفقية أخرى".

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وأضافت: "إن أصعب ما في الأمر هو الحفاظ على الروابط الأفقية... ومحاولة إقامة روابط أفقية مع أشخاص لا يخضعون لك وغير ملزمين بطاعتك، وأن تكون كل علاقاتك مبنية فقط على الاحترام المتبادل والمنفعة المشتركة المتساوية ويمكن أن تتوقف عند أي شيء لحظة، لأنه ليس لدينا ما نبتز به بعضنا البعض، ولا أحد يدين بأي شيء لأحد".

وبحسب قولها، فإن هذا مستوى مختلف من العلاقات بين الناس وفي إطار السياسة الدولية، مبينة أن "بريكس ليست شخصا، وإنما هي منظمة، أعتذر على التكرار، إنها منظمة روحية عليا، لأنها قائمة على المبادئ الأفقية، وبالتالي هي أكثر احتراما".

وأشارت سيمونيان إلى أنه في حال أصبحت الهند عضوا في مجموعة السبع G7، والأرجنتين قبلت التعامل بالدولار.. "لن نصرخ عليهم ولن ندلي بتصريحات"، ولن يفعل ذلك أحد.

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واستدركت قائلة: "إن مجموعة بريكس مبنية على الروابط الأفقية. وكل عضو من أعضائها، في حال كان من المناسب له الجلوس على كرسيين في آن واحد، يمكنه ذلك إذا كان ذلك في المصلحة الوطنية لهذه الدولة، ونحن جميعا نتعامل مع هذا باحترام. معاملة الدول الأخرى باحترام، وبعد ذلك ربما تصبح مجموعة السبع مجموعة 11، لكن في الوقت الحالي – لا".

وفي المقابل، رأت سيمونيان أن ترتيب النظام العالمي في الغرب قائم على "الاتصال العمودي الواحد".

وقالت: "إنها دائما عبارة عن رابط بين الرئيس والمرؤوس. إنّها دائما علاقة الجزرة والعصا. إنهم لا يدركون ذلك.. متى يُمكن أن تكون الاتصالات أفقية".

المصدر: نوفوستي