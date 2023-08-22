مودي: الناتج المحلي الإجمالي الهندي سيصل إلى 5 تريليونات دولار قريبا

أعلن رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي أن الناتج المحلي الإجمالي الهندي سيصل إلى 5 تريليونات دولار في السنوات القريبة القادمة، وأن الاقتصاد الهندي سيحرك نمو الاقتصاد العالمي.

وقال مودي خلال منتدى دول "بريكس" للأعمال، الذي ينعقد في مدينة جوهانسبورغ في جنوب إفريقيا، يوم الثلاثاء: "على الرغم من التقلبات في الاقتصاد العالمي، تبقى الهند الدولة ذات الاقتصاد الأسرع نموا بين الاقتصادات الكبرى".

وتابع: "سيبلغ حجم الاقتصاد الهندي قريبا 5 تريليونات دولار. ولا يوجد أي شك في أن الهند ستكون محركا للنمو الاقتصادي في العالم في السنوات القادمة. وسبب ذلك هو أن الهند حولت الأزمات والصعوبات إلى فرص للتقدم الاقتصادي".

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وأشار مودي إلى تحسن الظروف للأعمال في بلاده، وتطوير البنية التحتية، بما في ذلك في مجال الاقتصاد الرقمي، في السنوات الأخيرة.

وأضاف أن الهند تطور "الاقتصاد الأخضر" من خلال تحفيز تطوير الموارد المتجددة للطاقة.

وقال مودي: "نبذل جهودا كبيرة من أجل جعل الهند مركزا عالميا للإنتاج في القطاعات مثل الطاقة الشمسية وطاقة الرياح وصناعة المحركات الكهربائية والهيدروجين الأخضر. وبفضل ذلك ستكون الهند سوقا ضخمة للتكنولوجيات المتجددة".

ودعا مودي المشاركين في المنتدى للاستثمار في الهند.

المصدر: تاس