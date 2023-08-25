لوكاشينكو يعلق على إجراء بولندا استفتاء بشأن تشييد جدار عازل على حدود بيلاروس

وصف رئيس جمهورية بيلاروس، ألكسندر لوكاشينكو، نية الاستفتاء في بولندا حول تشييد جدار عازل على الحدود مع بلاده بأنه "غباء كامل"، كاشفا عن موقف المواطن البولندي من هذا الأمر.

وأعلن لوكاشينكو أن الحماقة المطلقة تظهر جليّة مع نيّة وارسو إجراء استفتاء بين مواطني البلاد حول هذا الأمر، لافتا الانتباه إلى الصياغة الحقيقية الواجبة لهذا السؤال: لا يُسأل المواطنون البولنديون عمّا إذا كان ينبغي تشييده (الجدار العازل)، وإنما فيما إذا كان من الواجب هدمه أم لا!".

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وأضاف لوكاشينكو بحسبما نقلت عنه وكالة "بيلتا" المحلية: "اسمعوا، كنت اعتقد أن الأشخاص الأذكياء موجودون في السلطة هناك. حسنا.. اطرحوا إذا هذا السؤال من خلال الاستفتاء، إنها بلاهة تامة! هل يعتقدون أن البولنديين أغبياء؟ لقد أعرب البولنديون على الفور عن تقييمهم لهذا الفعل".

يشار إلى أنه في يونيو 2022، أعلن رئيس الوزراء البولندي ماتيوس مورافيتسكي أن بولندا أكملت بناء السياج على الحدود مع بيلاروس.

بدوره، شدّد لوكاشينكو على أن القرب الجغرافي بين الدول "لا يُمكن ولا ينبغي أن يتحول إلى أداة ابتزاز أو تهديد".

وفي 9 أغسطس الجاري، أعلن نائب وزير الداخلية البولندي، ماسيج وونسيك، أن بولندا وليتوانيا ولاتفيا قد تغلق خطوط السكك الحديدية التي تربطها مع بيلاروس.

وتجدر الإشارة إلى وجود معبر بري واحد في الوقت الراهن في تيريسبول، يربط الحدود البولندية البيلاروسية، بالإضافة إلى معابر شحن السكك الحديدية، حيث توقفت حركة قطارات الركاب بين البلدين منذ عام 2019.

وكانت بولندا قد اتهمت مينسك باختراق مروحيتين بيلاروسيتين أجواء بولندا يوم الثلاثاء 1 أغسطس، ورفضت بيلاروس الاتهامات الموجهة إليها، كما نفت انتهاك الأجواء البولندية.

المصدر: RT + نوفوستي