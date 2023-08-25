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بن غفير يقدم عرضا لـ "كارهة إسرائيل" بيلا حديد

أخبار العالم

بن غفير يقدم عرضا لـ
RT
بن غفير يشن هجوما على بيلا حديد
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شن وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير، الجمعة، هجوما حادا على عارضة الأزياء الأمريكية من أصل فلسطيني بيلا حديد، واصفا إياها بـ"كارهة إسرائيل".

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وكتب بن غفير على منصة "X" أن "بيلا حديد أخذت مقطعا من كلامه ووزعته على العالم لتظهره عنصريا ومظلما".

ووجه الوزير الإسرائيلي دعوة لعارضة الأزياء من أصول فلسطينية لزيارة مستوطنة كريات أربع شرق الخليل حيث يعيش، وقال: "أدعوكي لزيارتنا كي تري كيف نعيش هنا، وكيف يُقتل هنا كل يوم يهود لم يرتكبوا أي خطأ تجاه أي شخص في حياتهم، وما هي التهديدات التي تتلقاها زوجتي وأطفالي كل يوم من الإرهابيين الذين يعيشون هنا بجانبي".

وكرر بن غفير موقفه، مشددا على أن "حقه وحق زملائه اليهود بالسفر والعودة إلى ديارهم بأمان على طرق يهودا والسامرة يفوق حق الإرهابيين الذين يرمون بالحجارة ويقتلون"، مؤكدا أنه "لن يعتذر ولن يتراجع عن كلامه الذي سيكرره ألف مرة".

وكان بن غفير قال أمس في مقابلة عبر القناة 12 العبرية إن "حقه وحق زوجته وأولاده بالتنقل في يهودا والسامرة (التسمية الإسرائيلية للضفة الغربية) أهم من حق العرب في التنقل"، وأضاف: "حقي في الحياة يأتي قبل حقهم في الحركة.. هذا هو الواقع".

وانتقدت بيلا حديد، تصريحات بن غفير، وقامت عارضة الأزياء المعروفة بنشاطها ضد إسرائيل بنشر "ستوري" على صفحتها في "إنستغرام" التي يتابعها ما يقارب الـ60 مليون شخص، عرضت خلاله تصريحات بن غفير.

وعلقت بالقول: "لا يوجد مكان في أي وقت وخاصة في عام 2023، تكون فيه حياة شخص أكثر أهمية من حياة شخص آخر.. لا سيما بسبب أصله أو ثقافته أو كراهيته الخالصة".

المصدر: RT

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