يتابعها 60 مليون شخص.. بيلا حديد ترد على تصريحات بن غفير عن "حياة العرب" (فيديو)

انتقدت عارضة الأزياء الأمريكية من أصل فلسطيني بيلا حديد، تصريحات وزير الأمن القومي الإسرائيلي، إيتمار بن غفير، خلال مقابلة على "القناة 12" العبرية.

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وفي المقابلة قال بن غفير "حقي وحق زوجتي وأولادي في التنقل في الضفة الغربية أهم من حق العرب في الحركة.. حقي في الحياة يأتي قبل حقهم في الحركة.. هذا هو الواقع".

وقامت عارضة الأزياء المعروفة بنشاطها ضد إسرائيل بنشر "ستوري" على صفحتها في "إنستغرام" التي يتابعها ما يقارب الـ60 مليون شخص، عرضت خلاله تصريحات بن غفير.

وقالت بيلا حديد: "لا يوجد مكان في أي وقت وخاصة في عام 2023، تكون فيه حياة شخص أكثر أهمية من حياة شخص آخر.. لا سيما بسبب أصله أو ثقافته أو كراهيته الخالصة".

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وفي وقت سابق، الخميس، قالت وزارة الخارجية الفلسطينية إن "صمت المجتمع الدولي على تحريض الوزير المتطرف إيتمار بن غفير، وتصريحاته العنصرية هي شرعنة للاحتلال الإسرائيلي والأبارتهايد".

وأدانت الوزارة في بيان "إن التصريحات والمواقف العنصرية التي يطلقها بن غفير، تحرض باستمرار على تكريس الاحتلال، وتعميق الاستيطان، وفرض المزيد من أشكال الظلم والاضطهاد والعقوبات الجماعية على المواطنين الفلسطينيين".

وذكرت الوزارة أن "أقوال المتطرف بن غفير، تلخص الوضع القائم والحياة اليومية للفلسطيني في الضفة الغربية المحتلة بما فيها القدس، وكذلك الحصار الظالم على شعبنا في قطاع غزة".

"My right, my wife's right, my kids' right to move around freely on the roads of Judea & Samaria is more important than the right of movement of Arabs. Sorry Muhammad, but this is the reality."



A top Israeli minister just openly admitting to apartheid:pic.twitter.com/PofUDP4y2U — Mehdi Hasan (@mehdirhasan) August 23, 2023

المصدر: RT + وسائل إعلام