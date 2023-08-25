بوتين يكشف طبيعة عمل بريغوجين في إفريقيا (فيديو)

في تصريح أعرب فيه عن تعازيه لأسر ضحايا حادث تحطم الطائرة التي كان على متنها مؤسس مجموعة "فاغنر" يفغيني بريغوجين، كشف الرئيس الروسي فلاديمير بوتين طبيعة عمل بريغوجين في إفريقيا.

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ووصف بوتين بريغوجين بأنه كان رجلا "له مصير معقد ارتكب أخطاء في حياته"، لكنه كذلك "حقق النتائج المطلوبة لنفسه وكذلك لقضيتنا المشتركة".

وأضاف بوتين أنه عرف بريغوجين منذ مطلع التسعينات وقال إنه "كان إنسانا موهوبا ورجل أعمال موهوبا عمل وحقق نتائج ليس فقط في روسيا بل وفي الخارج بما في ذلك في إفريقيا".

وذكر أن بريغوجين اشتغل في إفريقيا بتجارة "النفط والغاز والمعادن الثمينة والأحجار الكريمة"، مشيرا إلى أنه كان قد عاد من إفريقيا عشية تحطم الطائرة التي كان على متنها مع عدد من رفاقه، والتي سقطت في مقاطعة تفير شمال موسكو مساء الأربعاء.

وأفادت هيئة الطيران المدني الروسية بوجود عشرة أشخاص بينهم ثلاثة من أفراد الطاقم، على متن الطائرة، مشيرة إلى مصرعهم جميعا، كما أكدت تواجد بريغوجين، والرجل الثاني في مجموعة "فاغنر" دميتري أوتكين، على متن الطائرة المنكوبة.

وفتحت الوكالة الفيدرالية الروسية للنقل الجوي تحقيقا في تحطم الطائرة، فيما فتحت لجنة التحقيقات الروسية من جانبها، تحقيقا جنائيا في الحادث.

المصدر: RT