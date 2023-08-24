بوتين يعرب عن تعازيه لأسر ضحايا حادث تحطم الطائرة في مقاطعة تفير

أعرب الرئيس الروسي فلاديمير بوتين عن تعازيه لأسر ضحايا حادث تحطم الطائرة التي كان على متنها مؤسس مجموعة فاغنر يفغيني بريغوجين في مقاطعة تفير الروسية.

بوتين: بريغوجين كان رجلا ذا مصير صعب ولكنه كان موهوبا

بوتين: "فاغنر" قدمت ساهمت بشكل فعال في مكافحة النازية بأوكرانيا ولن ننسى هذا أبدا

بوتين: لجنة التحقيق بدأت تحقيقا في حادث تحطم الطائرة، وسنكمله حتى النهاية

بوتين: عرفت بريغوجين منذ فترة طويلة جدا، منذ بداية التسعينيات، لقد ارتكب أخطاء، ولكنه حقق نتائج ملموسة لنفسه وللقضية المشتركة.

يتبع...