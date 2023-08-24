بوتين يعرب عن تعازيه لأسر ضحايا حادث تحطم الطائرة في مقاطعة تفير
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أعرب الرئيس الروسي فلاديمير بوتين عن تعازيه لأسر ضحايا حادث تحطم الطائرة التي كان على متنها مؤسس مجموعة فاغنر يفغيني بريغوجين في مقاطعة تفير الروسية.
- بوتين: بريغوجين كان رجلا ذا مصير صعب ولكنه كان موهوبا
- بوتين: "فاغنر" قدمت ساهمت بشكل فعال في مكافحة النازية بأوكرانيا ولن ننسى هذا أبدا
- بوتين: لجنة التحقيق بدأت تحقيقا في حادث تحطم الطائرة، وسنكمله حتى النهاية
- بوتين: عرفت بريغوجين منذ فترة طويلة جدا، منذ بداية التسعينيات، لقد ارتكب أخطاء، ولكنه حقق نتائج ملموسة لنفسه وللقضية المشتركة.
يتبع...