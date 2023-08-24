 
مباشر
عاجل
بوتين: عرفت بريغوجين منذ بداية التسعينيات وارتكب أخطاء ولكنه حقق نتائج ملموسة لنفسه وللقضية المشتركة

بوتين يعرب عن تعازيه لأسر ضحايا حادث تحطم الطائرة في مقاطعة تفير

أخبار العالم

بوتين يعرب عن تعازيه لأسر ضحايا حادث تحطم الطائرة في مقاطعة تفير
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/vx5a

أعرب الرئيس الروسي فلاديمير بوتين عن تعازيه لأسر ضحايا حادث تحطم الطائرة التي كان على متنها مؤسس مجموعة فاغنر يفغيني بريغوجين في مقاطعة تفير الروسية.

  • بوتين: بريغوجين كان رجلا ذا مصير صعب ولكنه كان موهوبا
  • بوتين: "فاغنر" قدمت ساهمت بشكل فعال في مكافحة النازية بأوكرانيا ولن ننسى هذا أبدا
  • بوتين: لجنة التحقيق بدأت تحقيقا في حادث تحطم الطائرة، وسنكمله حتى النهاية
  • بوتين: عرفت بريغوجين منذ فترة طويلة جدا، منذ بداية التسعينيات، لقد ارتكب أخطاء، ولكنه حقق نتائج ملموسة لنفسه وللقضية المشتركة.

يتبع...

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2023 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا