سلطات هاواي الأمريكية تحدد المسؤول عن اندلاع الحرائق الكارثية في الولاية

رفعت السلطات في مقاطعة ماوي بولاية هاواي الأمريكية دعوى قضائية ضد شركة الطاقة Hawaiian Electric بتهمة الإهمال الذي أدى إلى الحرائق التي دمرت الجزيرة.

وذكرت صحيفة Hawaii News أن الدعوى القضائية تفيد بأن شركة Hawaiian Electric تصرفت بإهمال من خلال عدم إيقاف تشغيل المعدات الكهربائية على الرغم من تحذير هيئة الأرصاد الجوية الوطنية من خطر حرائق الغابات، وأشعلت خطوط الكهرباء، أثناء عملها، العشب الجاف عندما سقطت الأعمدة، مما أدى إلى اشتعال النيران.

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وأشارت الصحيفة إلى أن مقاطعة ماوي رفعت دعوى قضائية يوم الخميس ضد Hawaiian Electric مدعية بأن الشركة تسببت في حريق غابة في لاهينا ولم تتخذ الخطوات المناسبة للحفاظ على الشبكة الكهربائية في حالة مناسبة.

وبدأت حرائق الغابات في 9 أغسطس الجاري في جزيرة ماوي الواقعة في ولاية هاواي الأمريكية، وانتشرت بسرعة إلى مدينة لاهاينا السياحية، ما أدى إلى احتراقها بالكامل نتيجة لذلك.

وأعلن حاكم ولاية هاواي الأمريكية، جوش غرين، أن أكثر من 1000 شخص ما زالوا في عداد المفقودين بعد الدمار الذي خلفته حرائق الغابات في مقاطعة ماوي.

المصدر: نوفوستي