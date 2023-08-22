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بالفيديو.. بايدن يغفو أثناء لقائه ضحايا حرائق هاواي

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بالفيديو.. بايدن يغفو أثناء لقائه ضحايا حرائق هاواي
AFP
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تداول رواد منصة X فيديو ظهر فيه الرئيس الأمريكي جو بايدن غافيا، أثناء لقائه ناجين من الحرائق التي اجتاحت ماوي، ثانية أكبر جزر هاواي.

وظهر بايدن في الفيديو وهو يجلس مطأطأ الرأس بين مجموعة كبيرة من الأشخاص، فيما يلقي أحد الحاضرين كلمة تحدث فيها عن خسارته لعائلته في الحريق. 

وقد تعرض بايدن لانتقاد شديد من قبل النشطاء، وكتبت إحداهن في منشور: "بايدن يشعر بالملل الشديد لدرجة أنه نام أثناء اجتماع مع الضحايا بعد أن وصل متأخرا 13 يوما".

وقال آخر: "بايدن يغفو بعد إجازة لأسبوعين".

وكتبت ناشطة أخرى: "لقد مر أسبوعان منذ بدء حرائق ماوي، وحتى الآن: أمضى بايدن إجازتين، قال "لا تعليق" عندما سئل عن الحرائق، قارن الدمار بفقدان سيارته الكورفيت قبل 15 عاما، والآن ينام أثناء حفل تكريم ضحايا حريق ماوي".

ويواجه بايدن انتقادات لأن حكومته كانت بطيئة في الاستجابة للكارثة، إضافة إلى غضب السكان المحليين من ردة الفعل الرسمية التي جاءت متثاقلة.

واعتبر الرئيس السابق دونالد ترامب أنه من "المعيب" أن خلفه لم يستجب بشكل أسرع، بينما برر الناطقون باسم البيت الأبيض التأخر بأن بايدن أجل زيارته إلى الجزيرة المنكوبة حرصا منه على عدم تشتيت انتباه المسؤولين وعناصر الإنقاذ العاملين على الأرض.

وكان بايدن وزوجته جيل وصلا أمس الاثنين إلى هاواي من نيفادا حيث كان يقضيان إجازة، وقاما بجولة بين أنقاض لاهاينا المدمرة برفقة جوش غرين حاكم هاواي وزوجته.

المصدر: RT

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