بالفيديو.. بايدن يغفو أثناء لقائه ضحايا حرائق هاواي

تداول رواد منصة X فيديو ظهر فيه الرئيس الأمريكي جو بايدن غافيا، أثناء لقائه ناجين من الحرائق التي اجتاحت ماوي، ثانية أكبر جزر هاواي.

وظهر بايدن في الفيديو وهو يجلس مطأطأ الرأس بين مجموعة كبيرة من الأشخاص، فيما يلقي أحد الحاضرين كلمة تحدث فيها عن خسارته لعائلته في الحريق.

Optics are getting increasingly worse as Biden falls asleep while meeting with survivors in Hawaii.



pic.twitter.com/SkAZ1vK5vX — TheStormHasArrived (@TheStormRedux) August 22, 2023

وقد تعرض بايدن لانتقاد شديد من قبل النشطاء، وكتبت إحداهن في منشور: "بايدن يشعر بالملل الشديد لدرجة أنه نام أثناء اجتماع مع الضحايا بعد أن وصل متأخرا 13 يوما".

Just when you thought Biden could not care any less about Lahaina or Maui - now Biden is so bored of it he falls asleep during the Lahaina meeting with victims after he shows up 13 days late. #LahainaFires#MauiFirehttps://t.co/BJqRLfrdsw — Christeen 🇺🇸 (@EddeyBoi) August 22, 2023

وقال آخر: "بايدن يغفو بعد إجازة لأسبوعين".

Biden falls asleep after a 2 week vacation https://t.co/fiJiAwTQ08 — 🇺🇸 Gellhorn fan (@pinkpantherpi) August 22, 2023

وكتبت ناشطة أخرى: "لقد مر أسبوعان منذ بدء حرائق ماوي، وحتى الآن: أمضى بايدن إجازتين، قال "لا تعليق" عندما سئل عن الحرائق، قارن الدمار بفقدان سيارته الكورفيت قبل 15 عاما، والآن ينام أثناء حفل تكريم ضحايا حريق ماوي".

It's been two weeks since the Maui fires started, and so far:



-Biden has been on TWO vacations

-Said "no comment" when asked about the fires

-Compared the devastation to almost losing his Corvette 15 years ago

-And now falls asleep during a ceremony honoring Maui fire victims https://t.co/bBIFkoi5Gv — Hilton Beckham (@hiltonsbeckham) August 22, 2023

ويواجه بايدن انتقادات لأن حكومته كانت بطيئة في الاستجابة للكارثة، إضافة إلى غضب السكان المحليين من ردة الفعل الرسمية التي جاءت متثاقلة.

واعتبر الرئيس السابق دونالد ترامب أنه من "المعيب" أن خلفه لم يستجب بشكل أسرع، بينما برر الناطقون باسم البيت الأبيض التأخر بأن بايدن أجل زيارته إلى الجزيرة المنكوبة حرصا منه على عدم تشتيت انتباه المسؤولين وعناصر الإنقاذ العاملين على الأرض.

وكان بايدن وزوجته جيل وصلا أمس الاثنين إلى هاواي من نيفادا حيث كان يقضيان إجازة، وقاما بجولة بين أنقاض لاهاينا المدمرة برفقة جوش غرين حاكم هاواي وزوجته.

المصدر: RT