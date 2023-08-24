إيران تعتبر قبولها في "بريكس" نجاحا استراتيجيا لسياستها الخارجية

رحب مسؤول إيراني كبير بقبول بلاده في مجموعة "بريكس" للدول الناشئة، التي تضم حتى الآن البرازيل وروسيا والهند والصين وجنوب إفريقيا، ووصفه بأنه "نجاح استراتيجي" لسياستها الخارجية.

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وكتب محمد جمشيدي، المستشار السياسي للرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي، على منصة "إكس" اليوم الخميس: "إن العضوية الدائمة في مجموعة الاقتصادات الناشئة العالمية هي حدث تاريخي ونجاح استراتيجي للسياسة الخارجية للجمهورية الإسلامية".

وانضمت 6 دول جديدة إلى مجموعة بريكس بحسب ما أعلن رئيس جنوب إفريقيا سيريل رامابوزا خلال قمة للمجموعة في جوهانسبورغ.

وتلتحق كل من إيران والسعودية والإمارات العربية المتحدة ومصر والأرجنتين وإثيوبيا اعتبارا من الأول من يناير 2024، بمجموعة الدول الناشئة الساعية إلى تعزيز نفوذها في العالم.

وتقدم ما يقرب من 20 دولة بطلب رسمي للانضمام إلى المجموعة التي تمثل ربع الاقتصاد العالمي وأكثر من 3 مليارات نسمة. ويشارك نحو 50 رئيس دولة وحكومة آخرين في القمة التي تختتم أعمالها اليوم الخميس.

المصدر: أ ف ب