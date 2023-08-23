صافرات الإنذار تدوي في غالبية المقاطعات الأوكرانية

أظهرت خرائط وزارة التحول الرقمي الأوكرانية، إطلاق صافرات الإنذار تحذيرا من غارات جوية روسية في غالبية المدن والمقاطعات الأوكرانية.

وبحسب الخرائط انطلقت صافرات الإنذار في مدينة كييف ومقاطعات كييف وجيتومير وفينيتسا وتشرنيغاف وتشيركاسك وكيروفوغراد وبولتافا وسومي ودنيبروبتروفسك ونيكولايفكا.

كما انطلقت صافرات الإنذار في الجزء الذي يقبع تحت السيطرة الأوكرانية من مقاطعة خيرسون.

وأظهرت بيانات الخريطة تفعيل الإنذار الأول الساعة 16:50 بتوقيت موسكو في مقاطعة نيكولايفكا لتمتد لاحقا إلى باقي المقاطعات.

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وتنفذ القوات الروسية منذ 10 أكتوبر الماضي ضربات صاروخية على منشآت الطاقة والصناعة الدفاعية والقيادة العسكرية ومنشآت الاتصالات في جميع أنحاء أوكرانيا. وقال الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، إن أول هذه الضربات كانت ردا على هجوم إرهابي نفذته كييف على جسر القرم.

وفي ليلة 17 يوليو الماضي، هاجمت أوكرانيا الجسر عبر مضيق كيرتش مرة أخرى، لتشن القوات الروسية بعد ذلك سلسلة من الضربات على مدن أوديسا وإيليشيفسك ونيكولاييف، بما في ذلك أماكن إنتاج وتخزين قوارب مسيرة ومستودعات الذخيرة وتخزين الوقود.

وفي صباح يوم 5 أغسطس، على المدخل الجنوبي لمضيق كيرتش، اعتدت قوات كييف على ناقلة النفط الروسية الكبيرة "سيغ" بزوارق مسيرة أوكرانية، فيما لم تسجل إصابات في صفوف طاقمها ولم تتعرض السفينة لأضرار كبيرة.

المصدر: نوفوستي