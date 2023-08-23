السلطات التركية تغلق مضيق الدردنيل بسبب حرائق الغابات

أغلقت السلطات التركية مضيق الدردنيل أمام حركة الملاحة البحرية على خلفية احتدام حرائق الغابات المستمرة في المنطقة.

وقال وزير الداخلية التركي علي يرلي كايا، إن الطريق السريع الرئيسي المودي إلى مدينة جاناكالي شمال غرب البلاد مغلق أمام حركة المرور، كما تم إغلاق مضيق الدردنيل من الجانبين، وإجلاء 1251 شخصا من 9 مناطق.

بدوره أعلن وزير الزراعة والغابات إبراهيم يوماكلي أن 8 طائرات إطفاء و26 طائرة هليكوبتر ونحو 180 عربة تعمل على إخماد الحريق.

المصدر: نوفوستي