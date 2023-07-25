تركيا.. اتساع حرائق الغابات لتشمل 3 ولايات

أعلنت السلطات التركية عن اتساع رقعة حرائق الغابات لتشمل 3 ولايات في جنوب وغرب البلاد.

وقال مدير إدارة الغابات التركي في تغريدة على "تويتر"، ليلة الاثنين: "نواصل محاربة حرائق الغابات في مناطق كيش وكيمير وتاشاغيل في ولاية أنطاليا، وكذلك في قرية ساروخانلي في ولاية مانيسا ودولكادير أوغلو في ولاية كهرمان مرعش".

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وكان الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، قد دعا المواطنين يوم الاثنين إلى إبداء الحذر وعدم إشعال النار بالقرب من الغابات.

وتشارك في أعمال إطفاء الحرائق 24 طائرة و100 مروحية و10 طائرات مسيرة، إضافة إلى 25 ألفا من رجال الإطفاء.

المصدر: نوفوستي