طائرتان برمائيتان روسيتان تتوجهان إلى تركيا للمساعدة في إخماد الحرائق

نشرت الطوارئ الروسية، فيديو من إقلاع طائرتين برمائيتين من طراز Be-200، من مطار روستوف أون دون، إلى مدينتي موغلا وإزمير التركتين، للمساعدة في عمليات إخماد الحرائق.

وتظهر الطائرتين المجهزتين بصهاريج تتسع لـ12 طنا من الماء، وكاميرات حرارية لاكتشاف بؤر الحرائق، في الفيديو تقفان على مدرج المطار استعدادا للإقلاع، وبعد اتخاذ الخطوات اللازمة، تقلع الطائرتين إلى تركيا للمساعدة في إخماد حرائق الغابات.

وتشهد تركيا منذ أسبوع طقسا شديد الحرارة والجفاف، حيث بلغت درجات الحرارة في بعض المحافظات ما بين 45-47 درجة.

ونظرا لخطر اندلاع الحرائق، قامت السلطات في بعض المناطق بمنع دخول السكان إلى بعض مناطق الغابات، وكذلك تنظيم النزهات وإشعال الحرائق في العديد من المناطق.

المصدر: RT