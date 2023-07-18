الطوارئ الروسية ترسل طائرتين برمائيتين إلى تركيا للمساهمة في عمليات إخماد الحرائق

أفادت وزارة الطوارئ الروسية بإرسالها طائرتين من طراز Be-200 إلى تركيا، للمساهمة في إخماد حرائق غابات مدينتي موغلا وإزمير.

وأوضحت الوزارة في بيان رسمي، أنه تنفيذا لتوجيهات الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الذي استجاب لطلب السلطات التركية بالمساعدة، أقلعت طائرتان برمائيتان تابعتان لجهاز الطوارئ الروسي من مطار بلاتوف في مدينة روستوف إلى مدينتي موغلا وإزمير في الجمهورية لتركية للمساهمة في إخماد حرائق الغابات المستعرة هناك".

وأشارت إلى أن فرق الطوارئ الروسية تمتلك خبرة كبيرة في إخماد الحرائق والعمل خارج البلاد وهم على استعداد للعمل في ظروف صعبة، حيث سبق لهم أن شاركوا في إخماد الحرائق في اليونان وصربيا والجبل الأسود ودول أخرى.

ولفتت إلى أنه تم تجهيز الطائرتين بصهاريج تتسع لـ 12 طنا من الماء، وكاميرات حرارية لاكتشاف بؤر الحرائق.

وتشهد تركيا منذ أسبوع طقسا شديد الحرارة والجفاف، حيث بلغت درجات الحرارة في بعض المحافظات ما بين 45-47 درجة.

ونظرا لخطر اندلاع الحرائق، قامت السلطات في بعض المناطق بمنع دخول السكان إلى بعض مناطق الغابات، وكذلك تنظيم النزهات وإشعال الحرائق في العديد من المناطق.

وكذلك منع التنزه وإشعال النار في العديد من المناطق. تم تعزيز دوريات الشرطة الريفية ومراقبة الامتثال لإجراءات الوقاية من الحرائق، وتم تكثيف عدد الدوريات في المناطق الريفية ومراقبة امتثال المدنيين لتدابير الوقاية من الحرائق.

وأعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، في وقت سابق، أن حرائق الغابات اجتاحت خمس نقاط في مقاطعات موغلا ومرسين وجاناكالي، و أنه تمت السيطرة على معظمها.

المصدر: تاس