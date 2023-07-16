حريق ضخم في هاتاي التركية على الحدود مع سوريا (فيديو)

أعلن وزير الزراعة والغابات التركي، إبراهيم يوماكلي، اليوم الأحد، أن 9 طائرات و21 حوامة هليكوبتر و375 شخصا يشاركون في إخماد حريق غابات بمنطقة بيلين في مقاطعة هاتاي التركية.

هذا وقد اندلع في المقاطعة المتاخمة لسوريا حريق هائل لأسباب طبيعية تتعلق بالارتفاع الكبير لدرجات الحرارة.

ونقلت صحيفة "ستار" التركية عن الوزير يوماكلي قوله: "تم إرسال 9 طائرات و 21 طائرة هليكوبتر و59 مركبة بريّة و375 فردا لإخماد حرائق الغابات في منطقة هاتاي بيلين. والتدخل الفعّال لفرقنا من الجو والأرض مستمر وبلا انقطاع".

من جهته، ذكر محافظ هاتاي، مصطفى مساطلي، لوكالة أنباء "الأناضول" الحكومية إنه تم إجلاء سكان المنطقة.

المصدر: RT