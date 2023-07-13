أردوغان يعتزم أن يبحث مع بوتين شراء طائرات برمائية

صرح الرئيس التركي رجب طيب أردوغان اليوم الخميس بأنه يعتزم بحث شراء طائرات برمائية روسية لمكافحة حرائق الغابات، خلال لقاء شخصي مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين.

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وقال أردوغان للصحفيين لدى عودته من قمة حلف شمال الأطلسي في فيلنيوس، إن السلطات التركية خصصت 100 مليون ليرة لإدارة الإغاثة في حالات الكوارث AFAD لشراء مروحيات وطائرات.

وقال "إن شاء الله، نتوقع أنه خلال لقاء شخصي مع السيد بوتين، سنناقش الاستحواذ على عدد من الطائرات البرمائية التي يمتلكونها، لأن لها دورا كبيرا في إطفاء الحرائق".

وحسب أردوغان، فإن شراء طائرتين أو ثلاث طائرات برمائية سيكون له تأثير إيجابي في جهود مكافحة حرائق الغابات.

وحلت في معظم أنحاء تركيا "الحرارة الإفريقية" مع درجات حرارة تزيد عن 30 درجة، وبحلول يوم الجمعة المقبل من المتوقع أن ترتفع الحرارة إلى 44 درجة في بعض المناطق. وتندلع حرائق غابات بشكل شبه يومي في مناطق مختلفة من البلاد.

في فبراير الماضي، أخمدت طائرات برمائية روسية من طراز "بي أي -200" الحرائق التي اندلعت بعد الزلازل في ميناء الإسكندرونة ومناطق أخرى بتركيا.

Sputnik

وفي عام 2021 ، وبناء على طلب من أنقرة، أرسلت روسيا مجموعة جوية مشتركة من وزارتي الدفاع والطوارئ الروسية إلى تركيا لمكافحة الحرائق تضم 11 قطعة من المعدات، وشاركت ثلاث طائرات إطفاء روسية من طراز "بي أي -200" في مكافحة حرائق الغابات في جنوب تركيا.

Sputnik

المصدر: "نوفوستي"