بتوجيه من بوتين.. الدفاع الروسية ترسل طائرة برمائية إلى تركيا لإخماد الحرائق

أرسل وزير الدفاع الروسي، سيرغي شويغو، بتوجيه من رئيس روسيا، فلاديمير بوتين، طائرة برمائية من طراز "بي-200" إلى تركيا لمساعدتها على إخماد الحرائق.

وذكرت وزارة الدفاع الروسية، في بيان أصدرته اليوم الخميس: "بتوجيه من رئيس الاتحاد الروسي، فلاديمير بوتين، أرسل وزير الدفاع للاتحاد الروسي، جنرال الجيش سيرغي شويغو، طائرة برمائية من قوام الطيران البحري للأسطول الحربي الروسي إلى الجمهورية التركية للمساعدة على إخماد الحرائق".

وأوضح البيان أن الطائرة أقلعت في حوالي الساعة 16:00 بتوقيت موسكو من مطار كريمسك إلى مدينة أضنة التركية.

وأشارت وزارة الدفاع الروسية إلى أن طاقم الطائرة له خبرة عملية في تنفيذ مهمات لمكافحة الحرائق.

المصدر: وكالات روسية