الطيران الروسي يواصل حماية المدن التركية من حرائق الغابات

تواصل طائرات الإطفاء التابعة لوزارة الطوارئ الروسية حماية مدينتي تشاناكالي وجشمة من حرائق الغابات، حيث رشّت خلال يوم أمس فقط أكثر من 118 طنا من المياه على مناطق الحريق.

ونجحت الطائرات الروسية في القضاء على الحرائق في منطقة قرية أخيسار، رغم التضاريس الجبلية الصعبة والحاجة إلى الحصول على المياه من بحيرة جبلية مرتفعة.

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وليست هذه المرة الأولى التي تقدم فيها وزارة الطوارئ الروسية المساعدة لتركيا في مكافحة الحرائق وغيرها من المساعدات الإنسانية، حيث أخمدت حرائق كبيرة في منطقة قرية ياهاشي وميناء إسكندرونة العام الماضي.

وأعرب المواطنون الأتراك عن تقديرهم البالغ للمساعدة الروسية في القضاء على عواقب الزلزال، ولاسيما حريق إسكندرونة، ووفقا لمستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي، عمل رجال الإنقاذ الروس باحتراف، وفقط من خلال مساعداتهم تسنّى تجاوز الكارثة.

المصدر: RT