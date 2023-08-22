مقاتلات روسية تتصدى لطائرتي استطلاع فوق البحر الأسود قرب شبه جزيرة القرم

أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الثلاثاء، أن مقاتلات روسية اعترضت طائرات استطلاع من طراز "MQ-9" و"TB2 بيرقدار" كانتا تقومان بمهام استطلاع قرب شبه جزيرة القرم.

وذكر بيان الوزارة، أنه "في 22 أغسطس، رصدت وحدة مراقبة الأجواء التابعة لقوات الفضاء الروسية طائرتين مسيرتين من طراز MQ-9 Reaper وTB2 بيرقدار فوق البحر الأسود، حاولتا تنفيذ عمليات استطلاع جوي في منطقة شبه جزيرة القرم".

وأضاف البيان: "حلقت مقاتلتان روسيتان من قوات الدفاع الجوي، وتصدت لمحاولات المسيرات دخول المجال الجوي الروسي وتنفيذ مهامها".

وأوضحت الوزارة، أنه "نتيجة للإجراءات المتخذة، قامت الطائرات المسيرة بتغيير اتجاه طيرانها وغادرت مناطق الاستطلاع الجوي بشكل فوري".

المصدر: RT