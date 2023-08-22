القوات الجوية الروسية تقضي على 17 إرهابيا في محافظة إدلب

أغارت طائرات القوات الجوية الروسية، يوم الاثنين، على مواقع التنظيمات الإرهابية في محافظة إدلب السورية، حيث تم تدمير المواقع والقضاء على 17 إرهابيا.

أعلن ذلك فاديم كوليت، نائب رئيس المركز الروسي للمصالحة بين الأطراف المتحاربة في الجمهورية العربية السورية.

وقال كوليت: "في 21 أغسطس، أدى هجوم للقوات الجوية الروسية على مقر قيادة تنظيم "هيئة تحرير الشام" الإرهابي في قرية بكفالون (4 كم جنوب غرب مدينة إدلب)، إلى مقتل 17 مسلحا، بينهم عدد من كبار المسؤولين والقادة الميدانيين المسؤولين عن تنظيم وتنفيذ الهجمات الأخيرة على نقاط انتشار قوات الحكومة السورية شمال محافظة اللاذقية".

وأضاف، أن مركز المصالحة الروسي يدعو مرة أخرى قادة الجماعات المسلحة غير الشرعية إلى وقف قصف مواقع القوات الحكومية السورية والبنية التحتية المدنية، "وإذا لم تتوقف الاستفزازات، فسوف تستمر الضربات الجوية عالية الدقة للقضاء على التنظيمات الإرهابية".

وفي وقت سابق، لفت كوليت إلى تسجيل "محاولات تسلل لمجموعات التخريب والاستطلاع الإرهابية من أراضي منطقة خفض التصعيد بإدلب، خارج خط التماس في محافظتي حلب واللاذقية".

وتعمل القوات الروسية على الأراضي السورية بناء على طلب تدخل موسكو العسكري من قبل دمشق بعد أن أصبح وضع القوات الحكومية السورية بحلول خريف 2015 حرجا في حربها ضد مختلف الجماعات المسلحة والتنظيمات الإرهابية.

وساعد انخراط روسيا في الحرب الدائرة في سوريا، الذي تمثل أساسا في الإسناد الجوي لعمليات الجيش السوري، إضافة إلى المساعدة الاستشارية ونشر وحدات من الشرطة العسكرية، في قلب موازين القوى على أرض المعركة ونقل الجيش السوري من جبهة الدفاع إلى الهجوم، حيث تمكن من تحرير معظم أراضي البلاد.

المصدر: RT