قاض في محكمة العدل الدولية: يجب على بريطانيا دفع 24 تريليون دولار كتعويضات عن تجارة الرقيق

صرح قاضي محكمة العدل الدولية باتريك روبنسون، بأنه يجب على المملكة المتحدة أن تدفع تعويضات لدول الكاريبي عن تجارة الرقيق عبر المحيط الأطلسي، بقيمة تقدر بنحو 24 تريليون دولار.

وقال: "إنهم (المملكة المتحدة) لا يمكنهم الاستمرار في تجاهل أسوأ الفظائع التي ترمز إلى وحشية الإنسان. فقد تم دفع التعويضات عن جرائم أخرى وبشكل أسرع بكثير من التعويضات عن أسوأ الفظائع في تاريخ البشرية - نظام العمل بالسخرة عبر المحيط الأطلسي".

وأضاف: "أعتقد أن المملكة المتحدة لن تكون قادرة على محاربة حركة التعويضات، فهذا ما يقتضيه التاريخ والقانون".

وفي وقت سابق، شارك روبنسون، المولود في جامايكا، في إعداد تقرير لشركة "براتل غروب" الاستشارية الأمريكية، حول ضرورة قيام الدول الغربية بدفع تعويضات عن تجارة الرقيق عبر المحيط الأطلسي.

وفي دراسة نشرت في يونيو الماضي، قيل إن أكثر من 30 دولة تم تصدير العبيد منها يمكنها الاعتماد على التعويض. ووفقا للتقرير، يتعين على المملكة المتحدة وحدها أن تدفع 24 تريليون دولار كتعويضات، منها 9.6 تريليون دولار يجب أن تذهب إلى جامايكا.

وقال روبنسون موضحا سبب هذا الرقم الضخم: "هذه ليست تقديرات لفترة خمس أو عشر سنوات. فهي تأخذ في الاعتبار كامل فترة نظام العمل بالسخرة عبر المحيط الأطلسي، أي مئات السنين. وعلاوة على ذلك، لم يتم دفع التعويضات [عن تجارة الرقيق] أبدا".

وشدد القاضي على أنه لا يمكن دفع التعويضات على الفور، بل تدريجيا على مدى 10 إلى 25 سنة، وأوضح بأنه إذا رفضت الدول الغربية دفع التعويضات، فمن الممكن إعادة توجيه القضية إلى المحاكم الدولية.

وأضاف: "أعتقد أن التسوية هي الأرجح من خلال الدبلوماسية السياسية، التي تأخذ في الاعتبار أحدث الجوانب القانونية، لكنني لا أستبعد إجراءات المحكمة، تغير الزمن. ويجب على المملكة المتحدة، بما في ذلك حزب المحافظين وحزب العمال والأحزاب المهمة الأخرى، أن تأخذ في الاعتبار حركة التعويضات".

وفي أبريل الماضي، رفض رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك، أثناء حديثه في مجلس العموم بالبرلمان البريطاني، الاعتذار نيابة عن المملكة المتحدة عن تورط لندن السابق في تجارة الرقيق.

كما واجه الملك تشارلز الثالث ملك بريطانيا، حتى قبل اعتلائه العرش في سبتمبر 2022، خلال رحلاته إلى دول الكومنولث، بانتظام دعوات من السكان المحليين لإدانة السياسة الاستعمارية للإمبراطورية البريطانية علنا والاعتراف بمسؤولية الملوك، بسبب ممارسة المملكة المتحدة تجارة الرقيق.

وتعبيرا عن أسفهم إزاء الصفحات المظلمة من تاريخ البلاد، رفض أفراد العائلة المالكة البريطانية الاعتذار المباشر لسكان المستعمرات السابقة.

وكما لاحظت وسائل الإعلام البريطانية، يسعى ممثلو العائلة المالكة بهذه الطريقة إلى تجنب المشاركة في المناقشات حول التعويضات المحتملة من لندن فيما يتعلق بتجارة الرقيق، والتي روجت لها بريطانيا بنشاط في القرنين السابع عشر والثامن عشر.

وفي السنوات الأخيرة، ظلت دول منطقة البحر الكاريبي تتحدث بشكل متزايد عن الحاجة إلى مثل هذه التعويضات.

المصدر: تاس