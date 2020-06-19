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دول الكاريبي: اعتذار بريطانيا عن حقبة تجارة العبيد لا يكفي

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دول الكاريبي: اعتذار بريطانيا عن حقبة تجارة العبيد لا يكفي
Reuters Toby Melville
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اعتبرت دول الكاريبي أن على المؤسسات المالية البريطانية التي استفادت من الرق والعبودية، ألا تكتفي بالاعتذار عن دورها في تجارة الرقيق عبر الأطلسي، وأن تكفر عن خطاياها بشكل مناسب.

جاء هذا التصريح بعد أن اعتذرت شركة "لويدز لندن" للتأمين يوم الخميس عن دورها "المشين" في تجارة العبيد عبر الأطلسي في القرن الثامن عشر، ووعدت بتمويل فرص للسود وأبناء الأقليات العرقية.

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لكن تحالفا لدول الكاريبي قال إن على المؤسسات البريطانية أن تتخذ خطوات أبعد من مجرد الاعتذار، وأن تعيد بعض الثروات لدول الكاريبي بتمويل التنمية في هذه المنطقة التي كانت مركزا لتجارة الرقيق.

وقال هيلاري بيكلز، رئيس مفوضية التعويضات "كاريكوم"، التي أنشأتها دول الكاريبي لبحث الحصول على تعويضات من القوى الاستعمارية السابقة مثل المملكة المتحدة وفرنسا والبرتغال: "لا يكفي أن تقول آسف".

وأضاف: "نحن لا نطلب شيئا على غرار التسول مثل تسليم الناس شيكات في الشوارع... قضية المال أمر ثانوي. لكن في هذه الحالة فإن إقدام شخص على تبرئة ذمته أخلاقيا يتطلب في اقتصاد السوق أن يساهم في برامج التنمية".

المصدر: "رويترز"

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