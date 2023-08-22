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دبي.. إحباط تهريب كمية ضخمة من العقاقير المخدرة

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دبي.. إحباط تهريب كمية ضخمة من العقاقير المخدرة
جمارك دبي
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أحبطت جمارك دبي في عمليتين منفصلتين محاولتين لتهريب أدوية وعقاقير مخدرة مقيدة قادمة عن طريق الشحن الجوي، شملت 171 ألفا و600 حبة.

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وبلغ عدد حبوب الدواء في العملية الأولى 96 ألفا و600 حبة من دواء "سيبرالكس" وهو من الأدوية المقيدة، بوزن بلغ 57 كيلوغرام، في شحنة من 3 طرود، وفي الثانية 75 ألف كبسولة من دواء "بريغابالين" المخدر في 3 طرود أيضا وبوزن 64 كيلوجرام.

وأكدت جمارك دبي فعالية استراتيجيتها المتطورة ورؤيتها في ريادة الجمارك الآمنة عالميا، من تحويل المنافذ الجمركية لإمارة دبي إلى سد منيع في مواجهة كل محاولات الغش التجاري أو تهريب البضائع والعقاقير المقيدة ومكافحة تهريب الممنوعات، وذلك من خلال فعالية الأنظمة الخاصة وكفاءة مواردها البشرية.

المصدر: وام

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