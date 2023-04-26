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الإمارات.. تفكيك عصابة "الأكياس السوداء"في الشارقة

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الإمارات.. تفكيك عصابة
Legion-Media
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تمكنت إدارة مكافحة المخدرات في الشارقة من تفكيك عصابة مكونة من 24 مشبوها، وضبط 120 كغ من الحشيش و3 ملايين حبة كبتاغون مخدرة لديها.

وأكدت العناصر الأمنية أنه "تمت عمليتين أمنيتين نوعيتين، بالتعاون مع أجهزة الشرطة بالدولة بحيث مكنت من الإطاحة بالعصابة من الجنسية العربية و الآسيوية، وقيمة المحجوزات التي تم ضبطها تزيد على 23 مليونا ونصف المليون درهم، لتصنف كإحدى أهم عمليات الضبط على مستوى الإمارة".

وقال مدير إدارة مكافحة المخدرات بشرطة الشارقة، إن "القضية الأولى تلخصت في توفر معلومات لدى أجهزة مكافحة المخدرات بوجود عدد من الأشخاص من الجنسية الآسيوية بحوزتهم كمية من الأقراص المخدرة، يخططون لترويجها بين مجموعة من الأشخاص، بالتعاون مع آخر متواجد خارج الدولة".

وباشرت أجهزة مكافحة المخدرات بشرطة الشارقة عملياتها في رصد المشتبه بهم ووضع كمين مُحكم للقبض عليهم وعلى معاونيهم، وذلك بالتعاون والتنسيق بين الفرق الاتحادية المشتركة المتمثلة في القيادة العامة لشرطة دبي، والقيادة العامة لشرطة عجمان.

وأكدت أنه "تم الإيقاع والإطاحة الكلية بجميع أعضاء العصابة المتواجدين بالدولة، وتبين من الاستدلالات، أن المشتبه بهم يتلقون تعليماتهم من آخر يقطن خارج الدولة، حيث يعملون وفق توجيهاته وخططه في ترويج الأقراص والعقاقير المخدرة، والشروع في تخزينها، تمهيدا لترويجها، وتمكن الفريق من ضبط المخدرات التي كانوا يخبئونها في إحدى الحاويات".

وتمت إحالة المتهمين والمضبوطات إلى جهة الاختصاص لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

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المصدر: الإمارات اليوم 

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