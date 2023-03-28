رمى نفسه من برج سكني بعدما قتل زوجته وطفلتيه في الإمارات

أعلنت القيادة العامة لشرطة الشارقة أن شخصا يحمل جنسية آسيوية رمى نفسه من أحد الأبراج السكنية، بعدما قتل زوجته وطفلتية.

وقالت الشرطة إنها تحقق في ملابسات وفاة ذلك الشخص وهو في العقد الثالث من عمره، وأنها عثرت على ورقة في ملابسه يقول فيها إنه أقدم على إزهاق روح زوجته وطفلتيه في مقر سكنهم وبعدها أقدم على القاء نفسه من أحد الأبراج السكنية.

وأضافت الشرطة عبر صفحتها في "فيسبوك" أنه تم الانتقال إلى شقته، واتضحت صحة المعلومات المذكورة في الرسالة.

وأوضحت الشرطة أن غرفة العمليات المركزية لديها كانت تلقت بلاغا بأن أحد الأشخاص رمى نفسه من أحد الأبراج، مساء اليوم الثلاثاء، وأن دورياتها وفرق الإسعاف الوطني، انتقلت إلى الموقع مباشرة، وحاولت إنقاذه ونقله إلى المستشفى، حيث تبين أنه فارق الحياة متأثرا بما لحق به من إصابات جراء السقوط.

وأشارت إلى أنه تبين خلال محاولات إسعاف المتوفي وتفتيشه لتحديد بياناته، العثور على ورقة في ملابسه مفادها أنه أقدم على إزهاق روح زوجته وطفلتيه في مقر سكنهم، قبل أن يرمي نفسه.

المصدر: RT