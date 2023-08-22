اليابان تعلن موعد بدء تصريف المياه المشعة من محطة فوكوشيما

أعلن رئيس الوزراء الياباني فوميو كيشيدا، أن تصريف المياه المشعة من محطة فوكوشيما النووية سيبدأ يوم الخميس 24 أغسطس 2023.

وذكرت وكالة "يونهاب" أن القرار يأتي بعد أن أعطت الوكالة الدولية للطاقة الذرية الموافقة النهائية على التفريغ الشهر الماضي، قائلة إن خطة الإطلاق اليابانية تفي بالمعايير الدولية.

وكانت محطة فوكوشيما قد قامت بتخزين أكثر من 1.3 مليون طن من المياه من خلال نظام تنقية مخصص يعرف باسم نظام المعالجة السائلة المتقدم، منذ ذوبان ثلاثة مفاعلات بعد زلزال قوي ضرب قبالة الساحل في مارس 2011.

في أعقاب حادثة الانهيار، حظرت كوريا الجنوبية جميع واردات المأكولات البحرية من ثماني محافظات يابانية بالقرب من فوكوشيما منذ عام 2013 بسبب مخاوف بشأن مستويات الإشعاع فيها.

وفيما أعرب وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن عن ارتياح بلاده "إزاء خطط اليابان ونعتبرها آمنة، وهي تلبي المعايير الدولية، بما في ذلك معايير الأمن النووية للوكالة الدولية للطاقة الذرية"، أعلنت الخارجية الصينية أن الصين وروسيا وجهتا إلى اليابان استفسارا بشأن بعض الجوانب التقنية للعملية والتي تضع خطة تصريف المياه موضع الشك.

وقد أعلنت دائرة الجمارك الصينية حظر استيراد الأغذية من 10 محافظات يابانية.

المصدر: "يونهاب" + RT