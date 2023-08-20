رئيس الوزراء الياباني يزور محطة فوكوشيما النووية قبل بدء تصريف المياه المثير للجدل

تفقد رئيس وزراء اليابان، فوميو كيشيدا، محطة فوكوشيما النووية اليوم الأحد على خلفية استعداد السلطات لتصريف المياه في المحيط الهادئ.

ووافقت الوكالة الدولية للطاقة الذرية في 4 يوليو على خطة اليابان لتصريف المياه المشعة من محطة فوكوشيما النووية التي ضربها تسونامي عام 2011 في المحيط الهادئ على الرغم من معارضة جزء من السكان المحليين وعدد من الدول المجاورة مثل الصين وكوريا الجنوبية.

من المتوقع أن تتخذ الحكومة اليابانية قرارا بشأن موعد بدء تصريف المياه في وقت لاحق من هذا الشهر بعد اجتماع مجلس الوزراء.

المصدر: رابتلي