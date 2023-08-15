 
مباشر

واشنطن: خطة اليابان لتصريف مياه فوكوشيما آمنة

أخبار العالم

واشنطن: خطة اليابان لتصريف مياه فوكوشيما آمنة
Legion-Media Kyodo/Newscom
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/vv9z

صرح وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن بأن خطة اليابان لتصريف مياه محطة "فوكوشيما" الكهرذرية التي تعرضت لكارثة كبرى في 2011 آمنة تماما.

وقال بلينكن للصحفيين، يوم الثلاثاء: "نحن مرتاحون إزاء خطط اليابان ونعتبرها آمنة، وهي تلبي المعايير الدولية، بما في ذلك معايير الأمن النووية للوكالة الدولية للطاقة الذرية".

إقرأ المزيد
اليابان تحيي الذكرى الـ12 لضحايا كارثة فوكوشيما النووية
اليابان تحيي الذكرى الـ12 لضحايا كارثة فوكوشيما النووية

وأشار إلى أن اليابان تعمل مع الوكالة الدولية بشكل وثيق في ما يتعلق بقضية تصريف مياه "فوكوشيما".

يذكر أن اليابان تخطط لتصريف مياه محطة "فوكوشيما" التي استخدمت لتبريد المفاعلات، والتي تمت تنقيتها من العناصر المشعة بواسطة منظومة ALPS. ومن المقرر تنفيذ الخطة هذا الصيف.

وأعلنت الخارجية الصينية أن الصين وروسيا وجهتا إلى اليابان استفسارا بشأن بعض الجوانب التقنية للعملية والتي تضع خطة تصريف المياه موضع الشك.

المصدر: نوفوستي

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2023 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا

شويغو: القوات العسكرية الأوكرانية بدأت في الانهيار والتلاشي