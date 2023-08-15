واشنطن: خطة اليابان لتصريف مياه فوكوشيما آمنة

صرح وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن بأن خطة اليابان لتصريف مياه محطة "فوكوشيما" الكهرذرية التي تعرضت لكارثة كبرى في 2011 آمنة تماما.

وقال بلينكن للصحفيين، يوم الثلاثاء: "نحن مرتاحون إزاء خطط اليابان ونعتبرها آمنة، وهي تلبي المعايير الدولية، بما في ذلك معايير الأمن النووية للوكالة الدولية للطاقة الذرية".

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وأشار إلى أن اليابان تعمل مع الوكالة الدولية بشكل وثيق في ما يتعلق بقضية تصريف مياه "فوكوشيما".

يذكر أن اليابان تخطط لتصريف مياه محطة "فوكوشيما" التي استخدمت لتبريد المفاعلات، والتي تمت تنقيتها من العناصر المشعة بواسطة منظومة ALPS. ومن المقرر تنفيذ الخطة هذا الصيف.

وأعلنت الخارجية الصينية أن الصين وروسيا وجهتا إلى اليابان استفسارا بشأن بعض الجوانب التقنية للعملية والتي تضع خطة تصريف المياه موضع الشك.

المصدر: نوفوستي