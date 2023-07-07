الصين تحظر استيراد الأغذية من اليابان بسبب خطتها لتصريف المياه من محطة "فوكوشيما"

قالت دائرة الجمارك الصينية إن بكين قررت حظر استيراد الأغذية من 10 محافظات يابانية في ضوء نية طوكيو تصريف المياه الملوثة من محطة "فوكوشيما-1" الكهروذرية في المحيط.

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وجاء في بيان صدر عن الدائرة ونشر في صفحتها على "WeChat"، اليوم الجمعة: "بهدف منع استيراد المواد الغذائية اليابانية المشعة إلى الصين وضمان أمن الأغذية الموردة للمستهلكين الصينيين تفرض دائرة الجمارك الصينية حظرا على استيراد المواد الغذائية من 10 محافظات يابانية بما فيها محافظة فوكوشيما".

وأشار البيان إلى أنه فيما يتعلق بالمواد الغذائية وخاصة المنتجات المائية من مناطق أخرى في اليابان، ستعمل الدائرة على تعزيز الإشراف والتفتيش على الوثائق المصاحبة للمنتجات المستوردة وستفحصها بشكل دقيق دون استثناء.

وأضاف: "في الوقت الراهن أصبحت خطة اليابان لتصريف المياه الملوثة في المحيط محور اهتمام خاص في جميع أنحاء العالم، كما أنها أثارت قلقا لدى المستهلكين الصينيين بشأن سلامة الأغذية المستوردة من اليابان".

ولم يذكر البيان موعد بداية سريان مفعول الحظر المذكور.

وصرح مدير الوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل غروسي في طوكيو، الثلاثاء الماضي، بأن خطة اليابان لتصريف المياه من محطة فوكوشيما في المحيط تتفق مع المعايير الدولية، مؤكدا أن تأثيرها على البيئة سيكون ضئيلا. لكن السكان المحليين والمزارعين والصيادين في محافظة فوكوشيما يعبرون عن مخاوفهم من أن تصريف المياه الملوثة في المحيط سيؤثر سلبا على سمعة الأغذية التي يتم إنتاجها في المحافظة. ويوم الأربعاء الماضي قام غروسي بزيارة إلى المحطة وأجرى لقاء مع السكان والصيادين المحليين.

المصدر: نوفوستي