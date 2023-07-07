سيئول: خطة اليابان لتصريف المياه من محطة فوكوشيما في المحيط تتفق مع المعايير الدولية

صرح وزير تنسيق السياسات الحكومية لكوريا الجنوبية بانغ مون كيو بأن خطة اليابان لتصريف المياه الملوثة من محطة فوكوشيما النووية المعطلة في المحيط تتفق مع المعايير الدولية.

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ونقلت وكالة "يونهاب" عن بيانغ مون كيو، اليوم الجمعة، قوله: "وفقا لنتائج تحليل خطة اليابان بشأن المياه الملوثة والتي تم تقديمها سابقا، فإن مستوى تركيز المواد المشعة يتفق مع معايير إطلاقها في البحر. أما التريتيوم فتم التأكيد بما في ذلك من قبل الوكالة الدولية للطاقة الذرية امتثال (محتواه) للمعايير الدولية".

وأشار إلى أن تصريف مياه فوكوشيما سيفي بالمعايير الدولية إذا تم تنفيذه كما هو مخطط له.

وعرضت سلطات كوريا الجنوبية في وقت سابق من هذا اليوم نتائج تحليلها الخاص بشأن تأثير تصريف المياه المخطط في المحيط. وقام خبراء من كوريا الجنوبية بزيارة إلى محطة "فوكوشيما-1" في نهاية مايو الماضي. وقالت سيئول إن تأثير تصريف المياه في المحيط على كوريا الجنوبية سيكون ضئيلا وسيبقى مستوى تركيز المواد المشعة في مياه كوريا الجنوبية ضمن الحدود الطبيعية بسبب التيارات البحرية.

المصدر: تاس