مصادر: المجلس الانتقالي في النيجر مستعد للإفراج عن بازوم مقابل رفع العقوبات

أفادت مصادر بأن المجلس الانتقالي في النيجر، مستعد للإفراج عن الرئيس المعزول محمد بازوم في مقابل رفع العقوبات عن البلاد المفروضة من قبل "إيكواس".

وقالت المصادر مقربة من المجلس إنه في نهاية المفاوضات مع وفد الإيكواس بالإضافة للمحادثات التي جرت مع فريق الأمم المتحدة، أعرب المجلس بأنه مستعد للإفراج عن الرئيس المعزول محمد بازوم في مقابل رفع العقوبات عن البلاد المفروضة من قبل مجموعة الإيكواس".

وكانت بعثة الأمم المتحدة قد طلبت من المجلس العسكري الحوار مع المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا وعدم إغلاق باب للحوار وذلك قبل مغادرة البعثة إلى نيامي، وقدمت الأمم المتحدة نفس الطلب إلى الاتحاد الأفريقي للوصول لحل للأزمة.

يذكر أن المجلس العسكري في النيجر استولى على السلطة في الـ26 من الشهر الماضي، وبرر القائد السابق للحرس الرئاسي الجنرال عمر عبد الرحمن تياني الإطاحة بالرئيس محمد بازوم بإخفاقه أمنيا واقتصاديا واجتماعيا، في بلد يتوسط أفقر دول العالم ويعاني نشاط المجموعات المسلحة.

وفي وقت سابق، هدد المجلس العسكري بتقديم بازوم للقضاء ومحاكمته بتهمة "الخيانة العظمى" و"تقويض أمن" البلاد في حال تدخلت الدول المجاورة عسكريا.

المصدر: RT