رامافوزا: الحوار والوساطة هما السبيل الوحيد لإنهاء الأزمة الأوكرانية وتحقيق سلام دائم

أكد رئيس جنوب إفريقيا سيريل رامافوزا، اليوم الأحد، أن الحوار والوساطة هما السبيل الوحيد لإنهاء الأزمة الأوكرانية والتوصل إلى سلام دائم.

وقال رامافوزا، في كلمة متلفزة: "في الآونة الأخيرة، شاركنا في المبادرة الإفريقية للسعي لتحقيق السلام في النزاع الأوكراني الروسي"، مؤكدا "نحن نؤمن إيمانا راسخا بأن الحوار والوساطة والدبلوماسية هي السبيل الوحيد القابل للتطبيق لإنهاء النزاع الحالي وتحقيق سلام دائم".

وأضاف: "من خلال مبادرة السلام الإفريقية هذه، يواصل بلدنا المشاركة في عمليات لضمان إعادة الأطفال الذين نقلوا من منازلهم في أوكرانيا إلى أسرهم وتبادل أسرى الحرب، وسنواصل أيضا مشاركتنا في المحادثات المتعلقة بإعادة فتح البحر الأسود لتسهيل تدفق الحبوب".

وستعقد قمة منظمة "بريكس" في الفترة ما بين 22 و24 أغسطس الجاري في جوهانسبورغ تحت رئاسة جنوب إفريقيا.

ومجموعة "بريكس" هي منظمة دولية، تضم روسيا والبرازيل والهند والصين وجنوب إفريقيا، وتشكل اقتصاداتها 23 بالمئة من حجم الاقتصاد العالمي، و18 بالمئة من حجم التجارة الدولية.

المصدر: نوفوستي