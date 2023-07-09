رئيس جنوب إفريقيا: قمة بريكس المزمعة ستكون وجها لوجه

قال رئيس جنوب إفريقيا سيريل رامافوزا، في مقطع فيديو نشر على "تويتر"، إن قمة بريكس المقرر عقدها في أغسطس القادم في جوهانسبرغ، ستكون وجها لوجه.

وقال رامافوزا "ستكون لدينا قمة "بريكس" وجها لوجه.. لن تكون افتراضية"، مشيرا إلى أن المنظمة لم تعقد اجتماعات قمة وجها لوجه منذ ما يقارب ثلاث سنوات.

وقال أنيل سوكلال، سفير آسيا و"بريكس" لدى وزارة خارجية جنوب إفريقيا، قبل ذلك، إن رؤساء جميع الدول الإفريقية تمت دعوتهم لحضور قمة "بريكس"، التي ستعقد في أغسطس في جوهانسبرغ. ووفقا له، فقد قرر رئيس جنوب إفريقيا سيريل رامافوزا دعوة جميع قادة الدول الإفريقية.

وأشار المتحدث إلى أن جنوب إفريقيا ستترأس مجموعة "بريكس" في عام 2023، وتولي اهتماما خاصا لإفريقيا والبحث عن أشكال جديدة من الشراكة.

وفي 29 يونيو، قالت الممثلة الرسمية لوزارة الشؤون الخارجية في إثيوبيا، ميليسا أليما، إن الجمهورية تأمل في الحصول على قرار إيجابي من الدول الأعضاء في "بريكس" فيما يتعلق بطلبها للانضمام إلى المجموعة.

المصدر: RT