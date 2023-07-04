مسؤول أرجنتيني يكشف الآفاق الإيجابية للانضمام إلى "بريكس"

قال ماريانو كيستلبويم، الممثل الدائم للأرجنتين لدى "ميركوسور"، إن دخول الأرجنتين إلى مجموعة بريكس سيسمح للبلاد بتحسين مواقفها التفاوضية على الساحة الدولية.

وأضاف المسؤول على هامش قمة ميركوسور: "أن تنضم الأرجنتين إلى بريكس، فهذه ستكون فرصة جادة للبلاد لتعزيز موقفها التفاوضي على الساحة الدولية".

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ولفت إلى أن دول بريكس، بدورها، يمكن أن تقدم للأرجنتين "الدعم السياسي لحماية المصالح".

في وقت سابق، ذكرت وكالة "تيلام"، نقلا عن رئيسة البنك، ديلما روسيف، أن الأرجنتين قد تنضم إلى بنك بريكس للتنمية الجديد في أغسطس المقبل.

وتعد "ميركوسور" سوقا مشتركة لدول أمريكا الجنوبية التي توحد الأرجنتين وأوروغواي وباراغواي والبرازيل.

وستعقد قمة بريكس في الفترة من 22-24 أغسطس في جوهانسبرغ، حيث سيكمل رئيس جنوب إفريقيا سيريل رامافوزا المشاورات مع قادة الدول الأعضاء في القمة حول تفاصيلها في المستقبل القريب جدا.

وتضم مجموعة "بريكس" كلا من البرازيل وروسيا والهند والصين وجنوب إفريقيا، وفي بداية عام 2023، انتقلت رئاسة المجموعة من الصين إلى جنوب إفريقيا.

المصدر: نوفوستي