رامافوزا: ستأخذ جنوب إفريقيا زمام المبادرة في حل المشاكل العالمية خلال ترؤسها لمجموعة العشرين

قال رئيس جمهورية جنوب إفريقيا سيريل رامافوزا، يوم الأحد، إن بلاده ستأخذ زمام المبادرة في معالجة مختلف المشاكل التي يواجهها المجتمع الدولي، خلال ترؤسها لمجموعة العشرين عام 2025.

وأضاف رامافوزا في خطاب ألقاء عشية قمة "بريكس": "ستترأس جمهورية جنوب إفريقيا مجموعة دول العشرين خلال العام 2025، وسيكون الاجتماع المرتقب أول اجتماع للمجموعة في إفريقيا".

وأوضح أن" قمة مجموعة العشرين التي ستعقد عام 2025 فرصة لجنوب إفريقيا لأخذ زمام المبادرة في التصدي للتحديات الحرجة التي تواجه المجتمع الدولي".

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وأكد رامافوزا، أن بلاده تدعم توسيع مجموعة "بريكس" وزديادة أعضائها، في ضوء تقديم أكثر من 20 دولة رسميا طلبا للانضمام إلى المجموعة.

وأشار زامافوزا إلى ضرورة إقامة شراكات أوسع مع العديد من الدول التي تتبنى نفس التطلعات ووجهات النظر، لدعم جهود "بريكس" لتكون أكثر فعالية.

ستعقد قمة "بريكس "في مدينة جوهانسبرغ في الفترة ما بين 22 - 24 من أغسطس الجاري، وسيحضر القمة قادة الصين والهند والبرازيل وجنوب إفريقيا، بينما سيمثل روسيا وزير الخارجية سيرغي لافروف، في حين أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أنه سيشارك في القمة عبر تقنية الفيديو.

المصدر: نوفوستي